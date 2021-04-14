С ветерана АТО 'Фортуны' сняли подозрение в конвоировании пленников 'ДНР'

С ветерана антитеррористической операции на Донбассе Виктории Котеленец сняли подозрение в конвоировании пленных незаконного формирования "ДНР".

Об этом "Ґратам" сообщил ее адвокат Виталий Цокур. По его словам, 12 апреля следователь вручил женщине новое подозрение по части 2 статьи 260 (Участие в незаконном вооруженном формировании) УК Украины.

Сослуживцы Котеленец рассказали, что женщина на фото с "парада" украинских пленных не похожа на "Фортуну". Также ранее защита заказала портретную экспертизу, согласно которой на снимке жительница Донецка Ольга Сухова.

"Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии – не Виктория Котеленец, а конвоир Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и он узнал ее на фото. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением", – сказал Цокур.

Он считает, что указанная статья якобы была нужна для того, чтобы отправить ее в СИЗО без возможности внесения залога.

Напомним, в марте Котеленец смягчили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ветерана АТО Викторию Котеленец, известную под позывным "Фортуна", задержали повторно 19 января и в тот же день избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Адвокаты подали апелляцию на решение суда.

Ей инкриминировали ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины. Санкция первой предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет, второй – от восьми до 12.

Четверо бывших военных якобы опознали Котеленец на фото с так называемого парада в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года, где под конвоем провели украинских пленных. При этом сослуживцы, родные и адвокат отрицают ее вину.