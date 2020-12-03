На Львовщине из-за отключения света умерли COVID-пациенты, которые могли выжить: подробности трагедии

В городе Жовква Львовской области 28 ноября в центральной районной больнице в реанимации скончались два пациента с COVID-19: 66-летняя Дария Садженица и 60-летний пенсионер. Они умерли вскоре после того, как в реанимации отключился свет.

В больнице на случай аварийной ситуации был электрогенератор, но почему-то он не был подключен вовремя. Медики уверяют, что делали все возможное, чтобы спасти людей, но не смогли. Полиция открыла уголовное производство и проводит расследование. А родные погибших считают, что к их близким в больнице отнеслись халатно и пытались скрыть факт отключения света.

Подробнее о трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Невестка 61-летнего пенсионера из Бродского района Львовщины Виктория заявила , что ее свекр умер именно по халатности руководства больницы в Жовкве.

"Мой свекр не дожил до своего 61-летия меньше месяца. В декабре у него день рождения. Он до последнего кушал, разговаривал, мы говорили с ним по телефону. Но он был кислородозависимым. Патологоанатом, который его вскрывал, сказал нам, что его легкие были в таком состоянии, что он мог бы еще жить и жить!

А его убили халатность и безразличие руководства этой больницы! Как можно было не иметь в реанимации генератора? На что они рассчитывали? Где находился в это время генератор? Они просто пренебрегли жизнью людей. К сожалению, мы нашего свекра уже не воскресим. И в нашей стране ни один медик не наказан и не сидит в тюрьме за то, что он сделал", – говорит OBOZREVATEL Виктория.

По словам женщины, только дежурный врач, который пытался спасти мужчину, принес семье свои извинения. "Он сказал нам: простите за то, что я не смог спасти вашего родственника. Поверьте, я приложил все силы для спасения, но не смог. Однако он тогда не поставил нас в известность, что все произошло из-за отключения электроэнергии. Об этом мы узнали позже, они все скрывали. Реанимация закрыта, мы не знаем, что там происходило на самом деле", – говорит Виктория.

У погибшего от нехватки кислорода осталась большая семья, внуки. Все они остро переживают смерть родного человека.

Также из-за отключения электроэнергии умерла и 66-летняя Дария Садженица.

"Мама заболела, у нее был бронхит, она очень тяжело кашляла. И 5 ноября она попала в эту больницу. На следующий день ее перевели в реанимацию, она была под кислородной маской сначала, а потом ее и вовсе подключили к ИВЛ", – рассказывает OBOZREVATEL средний сын умершей женщины Василий.

По словам мужчины, они до последнего по телефону разговаривали с мамой. "В последний раз она очень просила, чтобы врачи ее спасли. Она так и говорила: "Спасите меня, чтобы я могла вернуться домой отсюда". Медики говорили, что она идет на поправку. Она бы жила. Но умерла она от кислородной недостаточности. После того как в этой больнице отключили электроэнергию.

Я не понимаю, как так можно было относиться к людям, которые тяжело болеют? В коридоре больницы свет был, в роддоме был, а в реанимации не было. И они пытались это от нас скрыть. Мой брат не успел к ней буквально на 10 минут, а я на 20 минут, потому что пошел покупать ей лекарства. Тогда мне позвонил наш старший брат и сказал, что нашей мамы больше нет", – говорит Василий.

Сын уже написал заявление в полицию и надеется на справедливость.

Сама Дария Садженица всю жизнь работала на стекольном заводе. После того, как он закрылся, женщина вынуждена была пойти торговать на рынок, чтобы как-то тянуть семью. У нее трое сыновей, отец которых был чернобыльским ликвидатором и погиб 10 лет назад.

Младший и средний сыновья – инвалиды. По словам Василия, младший брат потерял слух, он перебивается подработками. А сам Василий тоже инвалид 2 группы. Старший брат живет в Крыму, у него своя семья.

"Мы втроем с мамой практически жили на наши три пенсии и выручку от торговли. Что нам сейчас делать, я не знаю", – сокрушается мужчина.

Заместитель главного врача этой больницы Владимир Боровик оправдывается: мол, местная РЭМ проводила ремонтные работы, после которых и случилась авария на электросетях.

"У нас с ними была договоренность. Они ждали, пока в больнице закончат операцию. Хирурги позвонили в 16 часов и сообщили, что все закончили. И они отключили энергию на 5-10 минут. Потом свет появился. А в 17:50 снова исчез. Мы бросились звонить им, никто не брал трубку.

Уже связывались через Львов. И в 18:35 свет появился. У нас в реанимации было три тяжелых пациента. Когда у аппаратуры закончились резервы, мы перевели их на специальный кислородный мешок и стали вручную качать. Однако в 18:40 скончался один пациент, а в 19:10 – второй", – описывает OBOZREVATEL ситуацию Боровик.

По его словам, генератор у них был, но почему-то он не был подключен к сети реанимации. "У нас отделения разбросаны по разным корпусам больницы, и нам нужен мобильный генератор. Его пока подвезут, установят, но все уходит время. Мы рассчитывали, что успеем, но пациенты были очень тяжелые", – поясняет Боровик.

Комиссия департамента здравоохранения Львовской областной администрации провела проверку случившего и обнародовала свои выводы. Там считают, что медики, которые во время отключения электроэнергии в больнице находились на дежурстве, сделали все возможное, чтобы спасти людей.

"В то же время администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – заявил директор департамента Орест Чемерис.

Жовковскому районному совету рекомендовано уволить с занимаемой должности руководителей больницы. Также в департаменте намерены провести экспертизу, чтобы выяснить связаны ли смерти людей с отключением электроэнергии.