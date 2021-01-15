С начала перемирия на Донбассе террористы устроили почти 6 тысяч обстрелов – ОБСЕ
С момента вступления в действие договоренностей о перемирии на Донбассе, 27 июля, российские террористы совершили 5970 нарушений режима тишины.
Такую статистику обнародовала в своем отчете Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По ее данным, речь идет о 2586 взрывах, 736 пролетевших неопределенных боеприпасах, 79 вспышках дульного пламени, 54 осветительных ракетах и 2515 очередей и выстрелов.
Так, только 12 января наблюдателями было зафиксировано 47 огневых провокаций со стороны российских оккупантов в Донецкой области. Среди них – 29 взрывов неопределенного происхождения. В сводке отмечается, что большинство нарушений режима тишины произошли возле Авдеевки и Широкино.
Тем временем на Луганщине боевики 11 раз провоцировали защитников Украины (среди прочего, было зафиксировано четыре взрыва неопределенного происхождения). Их активность заметили вблизи Золотого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 января во время обстрела российскими террористами ранение получил один украинский воин. Об этом факте украинская сторона проинформировала ОБСЕ.
Еще один защитник Украины был ранен 12 января. Поэтому наша армия была вынуждена открыть огонь в ответ.
А 11 января Украина понесла первую боевую потерю с начала нового 2021 года – воина убил вражеский снайпер.