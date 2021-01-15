С начала перемирия на Донбассе террористы устроили почти 6 тысяч обстрелов – ОБСЕ

С момента вступления в действие договоренностей о перемирии на Донбассе, 27 июля, российские террористы совершили 5970 нарушений режима тишины.

Такую статистику обнародовала в своем отчете Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. По ее данным, речь идет о 2586 взрывах, 736 пролетевших неопределенных боеприпасах, 79 вспышках дульного пламени, 54 осветительных ракетах и 2515 очередей и выстрелов.

Так, только 12 января наблюдателями было зафиксировано 47 огневых провокаций со стороны российских оккупантов в Донецкой области. Среди них – 29 взрывов неопределенного происхождения. В сводке отмечается, что большинство нарушений режима тишины произошли возле Авдеевки и Широкино.

Тем временем на Луганщине боевики 11 раз провоцировали защитников Украины (среди прочего, было зафиксировано четыре взрыва неопределенного происхождения). Их активность заметили вблизи Золотого.

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