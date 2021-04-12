С начала года на Донбассе погибли 26 украинских военных

С июля 2020 года за полгода действия договоренностей о прекращении огня на Донбассе погибли пять украинцев. А с начала этого года умерли уже 26 бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом 11 апреля в эфире телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она отметила, что зимой 2021 года возобновились активные обстрелы.

"За полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более трёх месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пускай хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен", – сказала Мендель.

Пресс-секретарь добавила, что весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тысяч российских военных, столько же в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина не планирует наступление на неподконтрольные территории Донбасса. По словам Юлии Мендель, Киев намерен достичь мира только путем переговоров.