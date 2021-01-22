С имущества нардепа Дубневича могут снять арест

С части имущества нардепа от партии "За майбутнє" Ярослава Дубневича, которого подозревают в нанесении "Укрзалізниці" миллионных убытков, могут снять арест.

Об этом сообщается в Telegram-канале NABU Daily by Олег Новиков. Такое может быть, если суд удовлетворит иск жены подозреваемого о разделе имущества.

"Речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости. Сейчас они арестованы в рамках дела по подозрению Дубневича в организации завладения более 93 млн грн филиала "Укрзалізниці", – написал Новиков.

Если судьи удовлетворят иск, то с части недвижимости жены Дубневича можно будет снять арест и оно будет подлежать конфискации в случае признания нардепа виновным.

Заседание состоится в 14:00 25 января в Лычаковском райсуде Львова, судья Роман Грицко, уточнил журналист.

Он напомнил о том, что ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил арест сотен тысяч наличных средств Дубневича.

"Тогда основанием для снятия ареста стало решение Печерского райсуда Киева по гражданскому делу по иску зятя Дубневича к нардепу", – добавил Новиков.

Напомним, что Верховная Рада поддержала представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Дубневича 31 октября. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

В то же время 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу также пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы братьев Дубневичей.

7 ноября 2019 суд постановил арестовать Ярослава Дубневича.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что детективы НАБУ сообщили пяти лицам, связанным с бизнесом братьев Дубневичей, о подозрении в завладении государственным газом на сумму 729,8 млн грн.

Также в отношении этих лиц в ВАКС с декабря 2019 года слушается дело об аналогичном хищении газа на 1,4 млрд грн.