С экс-замглавы Приватбанка Яценко сняли электронный браслет
С бывшего заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко сняли электронный браслет после того, как он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.
Об этом говорится в материалах Высшего антикоррупционного суда. При этом он продлил все обязанности до 21 июня, кроме ношения электронного браслета контроля.
С ходатайством о продлении возложенных на Яценко обязанностей в ВАКС обратилась специализированная антикоррупционная прокуратура.
Так, Яценко запрещено покидать Днепропетровскую область без разрешения соответствующих органов и суда и общаться с бывшим председателем правления Приватбанка Александром Дубилетом.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали фигуранта дела о ПриватБанке, бывшего первого заместителя главы финучреждения Владимира Яценко.
Подозреваемый в присвоении имущества бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко вышел под залог в 52 млн грн. При этом суд оставил без изменения решение об аресте с возможностью внесения залога Яценко.
Также Яценко после своего задержания, прямо из СИЗО, переписал на родственников ряд компаний на десятки миллионов гривен.