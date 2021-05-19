С экс-замглавы Приватбанка Яценко сняли электронный браслет

С бывшего заместителя председателя правления Приватбанка Владимира Яценко сняли электронный браслет после того, как он вышел из СИЗО после внесения залога в размере 52 млн гривен.

Об этом говорится в материалах Высшего антикоррупционного суда. При этом он продлил все обязанности до 21 июня, кроме ношения электронного браслета контроля.

С ходатайством о продлении возложенных на Яценко обязанностей в ВАКС обратилась специализированная антикоррупционная прокуратура.

Так, Яценко запрещено покидать Днепропетровскую область без разрешения соответствующих органов и суда и общаться с бывшим председателем правления Приватбанка Александром Дубилетом.

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