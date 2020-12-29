Рымарук: Путин отвлекает внимание от Крыма, на Донбассе стоит ждать обострения

Рада продлила еще на год так называемый закон об особом статусе Донбасса – "Об особенностях местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей". Таким образом, документ пролонгирован в четвертый раз с момента его принятия в 2014 году.

Некоторые парламентарии отмечали, мол, для чего каждый раз продлевать закон и одновременно ничего не делать для реального решения проблемы Донбасса? Однако в эфире телеканала Obozrevatel TV ветеран АТО Андрей Рымарук заверил, что в сложившейся ситуации другого выхода не было.

Далее приводим несколько его тезисов.

Говорить о том, что "Минск" не работает? Мы и так видим, что он не работает. Но предложить какой-то другой формат переговоров с присутствием международной миссии ОБСЕ и Российской Федерации пока невозможно.

Если мы отказываемся от "Минска", мы должны вынести какой-то новый проект, придумать что-то новое. И чтобы это новое понравилось и Российской Федерации, которая не будет постоянно вставлять нам палки в колеса, и мы будем видеть результат.

К большому сожалению, на данный момент альтернативы "Минска" нет. Мы видим, что те 27 депутатов, которые были против продления действия этого закона, натуральные пророссийские приспешники.

Непосредственное влияние мы, конечно, видим. Пример тому – из Киева запустили пассажирский поезд прямо в город Авдеевка. От железнодорожного вокзала до линии разграничения всего три километра. Это уже является результатом Минского процесса, работы гуманитарной подгруппы.

Но мы не видим каких-то достижений в обмене пленными, не видим каких-то достижений в экономической составляющей. Например, мы готовы открывать КПВВ, а ОРДЛО постоянно блокируют это и не открывают со своей стороны, опираясь на какие-то непонятные решения.

Россия никогда в жизни не согласится на будапештский формат, на совмещение крымского и донбасского вопросов в одной платформе. Ей выгодно максимально долгое время отвлекать внимание от крымского вопроса, акцентируя и сосредоточивая внимание на войне на Донбассе.

Мы не видим полного режима прекращения огня со стороны противника. Ежедневно штаб ООС дает четкую информацию, сколько обстрелов произошло. Несмотря на то, что гибнут наши военные, получают ранения, ведется вражеский огонь с той стороны, во власти почему-то на это не хотят обращать внимания.

Мы почему-то постоянно варимся в этой информационной каше. А те люди, которые занимаются своим делом, просто продолжают делать свою работу.

Я лично хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, добровольческие подразделения, которые даже в таких условиях сдерживают врага и довольно быстро ставят его на место.

История не поменяется, если мы посмотрим назад на предыдущие 5 лет существования минского формата. Россия всегда инициировала переговоры нормандского и минского форматов, активизируя боевые действия на востоке Украины. Нам следует готовиться к этому.