В Ryanair пытались оправдать посадку самолета в Минске, глава компании прояснил ситуацию

Ryanair впервые прокомментировала вынужденную посадку самолета рейса Афины – Вильнюс в Минске после сообщения о якобы минировании. Сначала в авиакомпании "забыли" упомянуть задержание белорусского журналиста и Романа Протасевича, но позже глава Ryanair обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве".

Так, Майкл О'Лири назвал инцидент "государственным угоном" самолёта со стороны белорусских властей, пишет NewsTalk. Он отверг претензии в адрес пилотов и подчеркнул, что они сделали всё, чтобы безопасно завершить полёт.

По словам главы авиакомпании, "очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу". Он также считает, что в самолёте были агенты белорусского КГБ.

При этом первое свое заявление пресс-служба Ryanair сделала через 40 минут после приземления в Вильнюсе, а значит, когда белорусская власть не контролировала ни самолет, ни экипаж и пассажиров, передает "Европейская правда".

В авиакомпании повторили информацию власти Беларуси о том, что диспетчер "сообщил экипажу о потенциальной угрозе безопасности на борту и дал указание свернуть к ближайшему аэропорту, Минску".

При этом на момент, когда самолет начал менять курс по указанию диспетчеров, расстояние от него до Минска было в 2-3 раза больше, чем в аэропорт назначения, расположенный на юге Вильнюса.

В заявлении Ryanair отсутствуют комментарии о поднятии истребителя, которые признали белорусские власти, а также о том, что самолет не снижался во время пролета над Беларусью. Однако эти детали приобрели значительную огласку.

В Минске, кроме задержанного Протасевича, остались и не стали продолжать путешествие четыре гражданина России, исчезновение которых перевозчик также "не заметил" в заявлении.

"Все пассажиры были выгружены из самолета для его безопасности проверки местными властями. Ничего неприемлемого не было найдено, и власти разрешили вылет самолете вместе с пассажирами и экипажем после примерно семи часов, проведенных на земле", – сообщила пресс-служба Ryanair.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минске 23 мая после срочной посадки самолета задержали журналиста Романа Протасевича, который является основателем известных оппозиционных каналов в Telegram NEXTA и "Беларусь головного мозга". Они, в частности, освещали протесты, которые всколыхнули страну после якобы победы Александра Лукашенко на президентских выборах.