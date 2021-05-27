Румынские пограничники нашли рекордную партию контрабандного оружия, направлявшегося в Украину. Фото

Румынские пограничники остановили грузовик, который следовал из Турции и намеревался пересечь границу с Украиной. В нем оказались 143 ящика с оружием.

Как сообщил на брифинге министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, было найдено 2850 пистолетов с патронами к ним (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины. Его нашла пограничная полиция в пункте пропуска "Исакча".

Боде заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.

Позже Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию некоторых СМИ о том, что грузовик с оружием якобы двигался с украинской стороны.

"Некоторые СМИ распространяют информацию о задержании румынскими пограничниками крупной партии оружия, которое якобы нелегально перевозили из Украины. Эта информация не соответствует действительности", – заявил МВД в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 29 апреля государственный границу Украины со стороны Румынии нарушил легкомоторный самолет контрабандистов, который направился вглубь территории нашего государства. Позже его обнаружили в одном из ангаров в Житомирской области.