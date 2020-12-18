"Руководитель группы по отравлению Навального" оказался специалистом по химоружию – СМИ

Станислав Макшаков, которого журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider назвали "руководителем группы по отравлению" российского оппозиционера Алексея Навального, оказался специалистом по химическому оружию.

Об этом пишет издание "Медуза". В частности, он работал в военном институте города Шиханы Саратовской области (Россия), где изобрели отравляющее вещество "Новичок".

По данным СМИ, Макшаков специализировался на изучении воздействия фосфорорганических отравляющих веществ, к которым относится вышеуказанный яд, на животных и людей.

Врачи клинике "Шарите" в Германии утверждают, что Навального отравили именно "Новичком".

Расследователи нашли научную статью Макшакова за 2007 год, где он подписан как кандидат медицинских наук. Также известно, что в 2008 году он участвовал в научной конференции от 33-го ЦНИИ (воинская часть 61469). Так же, как и военный институт, где работал россиянин, этот объект находится в Шиханах.

То, что Макшаков действительно возглавлял отдел токсикологии и отравляющих веществ 33-го ЦНИИ, журналистам подтвердил бывший сотрудник института.

В 90-х один из бывших офицеров подал к части судебный иск из-за испытаний нового химического оружия, якобы проводимых на нем и его сослуживцах, уточнили журналисты.

Ранее расследователи Bellingcat, Der Spiegel и CNN заявили, что в течение трех лет восемь сотрудников секретного подразделения ФСБ России следили за Навальным, а его отравление в августе 2020-го было уже второй попыткой покушения. Они также назвали имена работников спецслужбы, следивших за российским оппозиционером, в частности, руководителя всей группы – полковника Макшакова.

Первую попытку отравления российского оппозиционера сотрудники ФСБ предприняли в июле 2020 года в Калининграде, заявили журналисты. Тогда пострадала жена Навального Юлия.

На недавней пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал отравление Навального "легализацией" американских спецслужб.

А его пресс-секретарь Дмитрий Песков выругался по-английски из-за слухов о повторном отравлении оппозиционного российского политика.

При этом сам оппозиционер заявил о том, что Путин "все признал" в деле о его отравлении.

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