РосСМИ назвали друзей Путина, которые 'разделили' между собой Крым. Фото и видео

Ряд российских бизнесменов и местных чиновников "разделили" между собой оккупированный Россией Крым. Также среди них – бывший министр обороны Украины.

Некоторых "Новая газета" называет друзьями президента РФ Владимира Путина. В расследовании издания отмечается, что они завладели активами полуострова, посадили в "депутатские" и "министерские" кресла своих людей, а также приумножили свои состояния (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

С ним которым связывают строительство дачи на побережье возле урочищ Батилиман и Аязьма в районе поселка Ласпи. До 2007 года здесь располагался пансионат "Мыс Айя", а затем землю выкупила семья бывшего президента Украины Виктора Януковича. После 2014 года у крымского имения Януковича появился новый собственник – питерское ООО "Берег".

Земля под усадьбой в Батилимане насчитывает 3,8 гектара у моря и она досталась по бросовой цене – за аренду платят 105 тысяч рублей в месяц досталась компании "Берег" по бросовой цене – ее арендуют за 105 тысяч рублей в месяц.

Издание пишет, что Ковальчук одним из первых среди российских мультимиллиардеров начал работать в Крыму, он завел туда свой банк.

В декабре 2020 года ООО "Южный проект" (дочернее предприятие банка "Россия") купило известный винный завод "Массандра". В декабре 2017 года "Южный проект" приобрел другой крымский винзавод – "Новый свет", специализирующийся на изготовлении шампанского. Источники газету отмечают, что структуры Ковальчука де-факто также контролируют известный севастопольский винзавод "Инкерман".

Помимо виноделия структуры Ковальчука занимаются в Крыму медицинским страхованием. Крупнейшая страховая компания на полуострове "Крыммедстрах" контролируется двумя "дочками" банка "Россия" — ООО "СКМ Холдинг" и ООО "Гарант-Сервис".

Его дача расположена недалеко от имения Ковальчука – на противоположной стороне Ласпинской бухты мысе Сарыч.

Территория там составляет 12,5 га, а сама усадьба занимает 3,7 га. Связанные с Ротенбергом компании "Магнит-Д" и "Сарыч" владеют и окружающим ее реликтовым лесом и целым гектаром пляжа.

Также его компании получили во владение здравницы в Крыму – санатории "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри". Еще одна здравница, на которой заработала связанная с Ротенбергом компания, – детский лагерь "Артек".

Отмечается, что Ротенберг также стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", унаследовавшей во время "национализации" украинских предприятий активы мобильных операторов "Укртелеком" и "Киевстар".

Кроме того, друг Путина связан с компанией "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе (общая площадь 20 га), а также более 300 отдельных зданий и помещений общей площадью 77 тысяч квадратных метров.

Общая сумма "крымских" госконтрактов, полученных связанными с Ротенбергом компаниями, составляет около 300 млрд рублей.

По данным издания, он выстроил личную финансовую и управленческую империю.

Его отец Валерий Аксенов – зампред комитета "Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу". Свояченица Евгения Добрыня возглавляет "золотой" "комитет Госсовета по земельным и имущественным отношениям", а ее гражданский муж Андрей Дедюхин – "департамент по рыбному хозяйству республиканского минсельхоза". Теща Аксенова Людмила Добрыня – член Общественной палаты Крыма.

Компании родственников Аксенова преимущественно занимаются недвижимостью.

Так, в группу компаний "Монолит" входит ООО "Мальва ком", учрежденное в 2014 году тещей Сергея Аксенова Людмилой Добрыней и его советником Светланой Бабий. Добрыня также является основным бенефициаром ООО "Эскада", занимающимся управлением арендованной недвижимостью. Кроме того, в 2015 году она стала соучредителем похоронной компании "Специализированная городская ритуальная служба", заработавшей за четыре года 7 млн рублей.

Супруга "главы Крыма" Елена Аксенова является соучредителем симферопольских компаний "Галс" и "Стэлс-Юг", которые занимаются сдачей в аренду недвижимости.Дочь Аксенова Кристина Манусова владеет ООО "Парус", которое также занимается сдачей в аренду недвижимости. Ее супруг Даниил Манусов с 2019 года владеет ООО "Премиум Трейд", которое занимается торговлей продуктами питания и табаком.

23-летний сын главы оккупационной власти Крыма Олег Аксенов с 2018 года является совладельцем ООО "Моро Марэ", которому принадлежит Дом купца Чирахова — одно из самых известных исторических зданий Симферополя.

Издание пишет, что он пришел во власть уже обеспеченным человеком, состояние которого оценивалось в 118,4 млн долларов. Деньги он заработал в строительном бизнесе – возглавлял компании "Укрросбуд" и "Консоль". Последняя сейчас является "генеральным застройщиком Крыма".

Формально Константинов отошел от бизнеса в 2010 году – перед тем, как стать председателем Верховной Рады полуострова, но де-факто строительные компании остались под контролем его семьи. Так, согласно данным "Интерфакс-Спарк", дочь спикера крымского "парламента" Екатерина Константинова является совладельцем семи компаний, связанных с "Консолью".

Сын "спикера" Олег Константинов также является директором и соучредителем пяти компаний, связанных с "Консолью". Две из них, работающие в физкультурно-оздоровительной сфере, убыточны. Зато Крымский газобетонный завод, которым Константинов-младший владеет вместе с людьми "вице-премьера" Крыма Евгения Кабанова, приносит хорошую прибыль: с 2015 года — 189,6 млн рублей.

Сам Константинов с 2014 по 2019 год, согласно официальным декларациям, заработал 146,8 млн рублей. Также он привел во власть своих коллег по строительному бизнесу и "Партии регионов".

"Новая газета" подчеркивает, что он вместе с "Консолью" Константинова участвовал в застройке Приморского парка Ялты. Всего, по подсчетам крымских СМИ, структуры Кабанова могут заработать на жилом комплексе "Приморский парк" до 3,6 млрд рублей.

Компания "Интерстрой", которой Кабанов владел до прихода в 2018 году в оккупационную власть (а после передал своим родственникам и бизнес-партнерам), застраивала Адмиральский пляж в Севастополе и возводила ЖК "Вершина успеха" в комплексной охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонеса Таврического. С 2015 по 2019 год структуры "Интерстроя" получили 333,6 млн рублей чистой прибыли. Стройки Кабанова не раз вызывали протесты жителей.

В конце 2020 года появилась информация, что Кабанов может стать фигурантом уголовного дела из-за конфликта вокруг жилого комплекса "Омега-2" в Севастополе.

В бизнес-сообществе Крыма он оказался задолго до оккупации полуострова. В 1999–2002 годах Лебедев был финансовым директором "Крымского титана" – химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А к 2012 году стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа компаний "Парангон", занимавшаяся строительством.

Из Киева Лебедев сбежал тогда же, когда и Янукович, – 21 февраля 2014 года. В Севастополе он занялся строительством.

Основные девелоперскими активами Лебедева являются группа компаний "Парангон" и компании, связанные с севастопольским отелем "Аквамарин", на территории которого работает единственный в городе аквапарк. Также Лебедев – бенефициар агрофирмы "Альянс", занимающейся выращиванием зерновых.

Издание отмечает, что проекты Лебедева часто вызывают недовольство у севастопольцев. По словам источников, его называют человеком с обширными связями на федеральном уровне. Также бывший министр обороны является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.