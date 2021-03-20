РосСМИ назвали друзей Путина, которые "разделили" между собой Крым. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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РосСМИ назвали друзей Путина, которые 'разделили' между собой Крым. Фото и видео

Ряд российских бизнесменов и местных чиновников "разделили" между собой оккупированный Россией Крым. Также среди них – бывший министр обороны Украины.

Некоторых "Новая газета" называет друзьями президента РФ Владимира Путина. В расследовании издания отмечается, что они завладели активами полуострова, посадили в "депутатские" и "министерские" кресла своих людей, а также приумножили свои состояния (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Юрий Ковальчук – основной бенефициар банка "Россия"

С ним которым связывают строительство дачи на побережье возле урочищ Батилиман и Аязьма в районе поселка Ласпи. До 2007 года здесь располагался пансионат "Мыс Айя", а затем землю выкупила семья бывшего президента Украины Виктора Януковича. После 2014 года у крымского имения Януковича появился новый собственник – питерское ООО "Берег".

Дача Ковальчука.

Земля под усадьбой в Батилимане насчитывает 3,8 гектара у моря и она досталась по бросовой цене – за аренду платят 105 тысяч рублей в месяц досталась компании "Берег" по бросовой цене – ее арендуют за 105 тысяч рублей в месяц.

Юрий Ковальчук.

Издание пишет, что Ковальчук одним из первых среди российских мультимиллиардеров начал работать в Крыму, он завел туда свой банк.

В декабре 2020 года ООО "Южный проект" (дочернее предприятие банка "Россия") купило известный винный завод "Массандра". В декабре 2017 года "Южный проект" приобрел другой крымский винзавод – "Новый свет", специализирующийся на изготовлении шампанского. Источники газету отмечают, что структуры Ковальчука де-факто также контролируют известный севастопольский винзавод "Инкерман".

Помимо виноделия структуры Ковальчука занимаются в Крыму медицинским страхованием. Крупнейшая страховая компания на полуострове "Крыммедстрах" контролируется двумя "дочками" банка "Россия" — ООО "СКМ Холдинг" и ООО "Гарант-Сервис".

Аркадий Ротенберг, который строил мост через Керченский пролив

Его дача расположена недалеко от имения Ковальчука – на противоположной стороне Ласпинской бухты мысе Сарыч.

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин.

Территория там составляет 12,5 га, а сама усадьба занимает 3,7 га. Связанные с Ротенбергом компании "Магнит-Д" и "Сарыч" владеют и окружающим ее реликтовым лесом и целым гектаром пляжа.

Дача Ротенберга.

Также его компании получили во владение здравницы в Крыму – санатории "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри". Еще одна здравница, на которой заработала связанная с Ротенбергом компания, – детский лагерь "Артек".

Отмечается, что Ротенберг также стал фактическим владельцем компании "Крымтелеком", унаследовавшей во время "национализации" украинских предприятий активы мобильных операторов "Укртелеком" и "Киевстар".

Кроме того, друг Путина связан с компанией "Крымтехнологии", в собственности которой находится 87 земельных участков в Ялте, Алуште, Евпатории и Симферополе (общая площадь 20 га), а также более 300 отдельных зданий и помещений общей площадью 77 тысяч квадратных метров.

Строительство вдоль дачи Ротенберга.

Общая сумма "крымских" госконтрактов, полученных связанными с Ротенбергом компаниями, составляет около 300 млрд рублей.

Сергей Аксенов – так называемый "глава Крыма"

По данным издания, он выстроил личную финансовую и управленческую империю.

Его отец Валерий Аксенов – зампред комитета "Государственного совета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу". Свояченица Евгения Добрыня возглавляет "золотой" "комитет Госсовета по земельным и имущественным отношениям", а ее гражданский муж Андрей Дедюхин – "департамент по рыбному хозяйству республиканского минсельхоза". Теща Аксенова Людмила Добрыня – член Общественной палаты Крыма.

Сергей Аксенов.

Компании родственников Аксенова преимущественно занимаются недвижимостью.

Так, в группу компаний "Монолит" входит ООО "Мальва ком", учрежденное в 2014 году тещей Сергея Аксенова Людмилой Добрыней и его советником Светланой Бабий. Добрыня также является основным бенефициаром ООО "Эскада", занимающимся управлением арендованной недвижимостью. Кроме того, в 2015 году она стала соучредителем похоронной компании "Специализированная городская ритуальная служба", заработавшей за четыре года 7 млн рублей.

Супруга "главы Крыма" Елена Аксенова является соучредителем симферопольских компаний "Галс" и "Стэлс-Юг", которые занимаются сдачей в аренду недвижимости.Дочь Аксенова Кристина Манусова владеет ООО "Парус", которое также занимается сдачей в аренду недвижимости. Ее супруг Даниил Манусов с 2019 года владеет ООО "Премиум Трейд", которое занимается торговлей продуктами питания и табаком.

23-летний сын главы оккупационной власти Крыма Олег Аксенов с 2018 года является совладельцем ООО "Моро Марэ", которому принадлежит Дом купца Чирахова — одно из самых известных исторических зданий Симферополя.

Владимир Константинов – спикер так называемого "крымского парламента"

Издание пишет, что он пришел во власть уже обеспеченным человеком, состояние которого оценивалось в 118,4 млн долларов. Деньги он заработал в строительном бизнесе – возглавлял компании "Укрросбуд" и "Консоль". Последняя сейчас является "генеральным застройщиком Крыма".

Владимир Константинов.

Формально Константинов отошел от бизнеса в 2010 году – перед тем, как стать председателем Верховной Рады полуострова, но де-факто строительные компании остались под контролем его семьи. Так, согласно данным "Интерфакс-Спарк", дочь спикера крымского "парламента" Екатерина Константинова является совладельцем семи компаний, связанных с "Консолью".

Сын "спикера" Олег Константинов также является директором и соучредителем пяти компаний, связанных с "Консолью". Две из них, работающие в физкультурно-оздоровительной сфере, убыточны. Зато Крымский газобетонный завод, которым Константинов-младший владеет вместе с людьми "вице-премьера" Крыма Евгения Кабанова, приносит хорошую прибыль: с 2015 года — 189,6 млн рублей.

Офис компании "Консоль" в Симферополе.

Сам Константинов с 2014 по 2019 год, согласно официальным декларациям, заработал 146,8 млн рублей. Также он привел во власть своих коллег по строительному бизнесу и "Партии регионов".

Евгений Кабанов – "вице-премьер" Крыма

"Новая газета" подчеркивает, что он вместе с "Консолью" Константинова участвовал в застройке Приморского парка Ялты. Всего, по подсчетам крымских СМИ, структуры Кабанова могут заработать на жилом комплексе "Приморский парк" до 3,6 млрд рублей.

Евгений Кабанов.

Компания "Интерстрой", которой Кабанов владел до прихода в 2018 году в оккупационную власть (а после передал своим родственникам и бизнес-партнерам), застраивала Адмиральский пляж в Севастополе и возводила ЖК "Вершина успеха" в комплексной охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Херсонеса Таврического. С 2015 по 2019 год структуры "Интерстроя" получили 333,6 млн рублей чистой прибыли. Стройки Кабанова не раз вызывали протесты жителей.

В конце 2020 года появилась информация, что Кабанов может стать фигурантом уголовного дела из-за конфликта вокруг жилого комплекса "Омега-2" в Севастополе.

Павел Лебедев – бывший министр обороны Украины

В бизнес-сообществе Крыма он оказался задолго до оккупации полуострова. В 1999–2002 годах Лебедев был финансовым директором "Крымского титана" – химического предприятия, которое до 2019 года принадлежало украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А к 2012 году стал владельцем Inter Car Group, в которую входила крымская группа компаний "Парангон", занимавшаяся строительством.

Павел Лебедев.

Из Киева Лебедев сбежал тогда же, когда и Янукович, – 21 февраля 2014 года. В Севастополе он занялся строительством.

Основные девелоперскими активами Лебедева являются группа компаний "Парангон" и компании, связанные с севастопольским отелем "Аквамарин", на территории которого работает единственный в городе аквапарк. Также Лебедев – бенефициар агрофирмы "Альянс", занимающейся выращиванием зерновых.

Издание отмечает, что проекты Лебедева часто вызывают недовольство у севастопольцев. По словам источников, его называют человеком с обширными связями на федеральном уровне. Также бывший министр обороны является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

УкраинаОккупация КрымаАркадий РотенбергВладимир ПутинСергей Аксенов