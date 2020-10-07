Россию засекли на поставках оружия для 'Л/ДНР'

Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс вооружение и военную технику, минуя официальные пункты пропуска.

Об этом в среду, 7 октября, сообщил штаб ООС, ссылаясь на данные Украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Для реализации своего плана по скрытого перемещения сил и средств враг постоянно использует грунтовые дороги, минуя официальные пункты пропуска, чтобы проехать незамеченными представителями СММ ОБСЕ. Приведенные факты нарушений российско-оккупационными войсками зафиксированы в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 5 октября 2020 года", – сказано в сообщении.

Так, на южной окраине Гусельщикового вблизи населенного пункта Новоазовск, где нет пунктов пропуска, наблюдатели СММ ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке, который стоял возле автодороги. Также на этой самой дороге они увидели свежие следы от боевой машины пехоты, ведущих к населенному пункту Патриотическое в Донецкой области.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что вышеизложенные факты свидетельствуют о нарушении Меморандума о выполнении положений Протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года, в частности п.5 о запрете на размещение тяжелых вооружений и военной техники в районе Новоазовска, по мониторингу ОБСЕ", – отмечается в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности, разместив минометы в 2 км от линии соприкосновения. В частности, два орудия 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм расположены вблизи населенного пункта Веселогоровка Луганской области.