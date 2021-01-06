Россиянин спрятался от пограничников в сургобе, чтобы попасть на Рождество в Украину. Видео

Гражданин России 6 января попытался незаконно пересечь границу в Харьковской области, чтобы попасть на Рождество к своим родственникам в Украине.

Когда к мужчине выдвинулись военнослужащие ГПСУ, он спрятался от них в сугробе, но нарушителя все равно задержали, сообщается на сайте ведомства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В погранслужбе уточнили, что россиянин шел полями через границу, когда его засекли электронные приборы оптического слежения. Это произошло в районе Токаревки Дергачевского района.

К мужчине выдвинулись двое пограничников, и он прыгнул в сугроб, чтобы спрятаться. При этом тепловизор все равно фиксировал нарушителя. Его вытащили и задержали.

Он рассказал, что законно не мог пересечь границу из-за непогашенных кредитов в России. На мужчину составили административный протокол, а его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, что, по данным ГПСУ, в 2020 году в Украину не пустили 20 тысяч иностранцев, среди которых 2,7 тысячи граждан РФ. О том, что происходит на границе, кто из россиян и за что "попался" – читайте в материале OBOZREVATEL.