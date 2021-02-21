Россияне запланировали на март масштабные военные учения в Крыму

Министерство обороны России намерилось провести на полигоне "Опук" в аннексированном Крыму масштабные боевые учения уже в марте текущего года.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Минобороны. Планируется, что Воздушно-десантные войска РФ проведут десантирование личного состава, техники и боевую стрельбу.

Отмечается, что командно-штабное учение с Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы пройдет под руководством генерал-майора Андрея Суховецкого.

"В ходе учения десантники отработают вопросы десантирования личного состава и техники на незнакомую площадку приземления с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил соединения", – сказано в сообщении.

Кроме того, россияне планируют отработать высадку десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота и ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника.

К слову, вторые учения Воздушно-десантных войск РФ запланированы на то же время в Рязанской области России.

Отметим, ранее командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что за семь лет оккупации Крыма Россия увеличила свой флот на 45%, а количество военнослужащих превысило 40 тысяч. Также количество боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов – в 9,6 раз.

Кроме того, возросло и количество учений в Крыму, как оборонительного, так и наступательного характера, подчеркнул военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее на Херсонщине прошли военные учения экипажей армейской авиации ОС ВСУ. Они отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом. Целью учений было совершенствование летной подготовки экипажей вертолетов, способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта.