Россияне рвутся в Украину даже со "съеденным паспортом": что происходит на границе и кто попался

Почти три тысячи граждан Российской Федерации в 2020 году не пустили в Украину. А многим "знаменитостям" страны-агрессора теперь надолго запретили въезд.

Что происходит на границе, кто из россиян и за что "попался" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как рассказал OBOZREVATEL представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, в 2020 году пассажиро-транспортный поток серьезно уменьшился.

"Причина в пандемии COVID-19 и, соответственно, в ограничениях, которые действуют в Украине и на границах других стран. Если в 2019 году ГПСУ обеспечила оформление и пропуск 94 миллиону человек, то за 11 месяцев 2020 года – чуть более 31 млн.", – рассказал Демченко.

Двадцать тысяч иностранцев (среди них 2 700 граждан РФ) в этом году не пустили в нашу страну.

"Они получили отказ в пересечении границы преимущественно из-за неподтвержденной цели поездки, превышения срока пребывания, запрета на въезд и других обстоятельств", – добавил представитель Госпогранслужбы.

Выявление лиц, которые незаконно посещали временно оккупированные территории Украины, – еще одна "боль" пограничников. Причем, говорит Демченко, это касается и иностранцев, и граждан Украины, нарушающих Порядок въезда и выезда.

Их разоблачают непосредственно на границе при попытке пересечения.

"Для этого тщательно анализируется вся имеющаяся информация, в т.ч. из открытых источников. У нас активно работает оперативный блок, который добывает информацию о таких лицах. Кроме того, на официальном сайте действует раздел "СТОП-ЛИСТ", который позволяет гражданам сообщить правоохранителям о лицах, которые незаконно посещали Крым", – объяснили в Госпогранслужбе.

Гораздо проще засечь на нарушении публичных персон страны-агрессора. В своих социальных сетях они фиксируют чуть ли не каждый шаг. Так российские "звезды" не единожды выкладывали фото с гастролей в оккупированном Крыму, куда они добирались прямиком из России. А это нарушение.

По словам Андрея Демченко, всего с начала 2020 года в пунктах пропуска составлено более 9 600 админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"Если говорить об иностранных гражданах, то за подобное нарушение они не только привлекаются к административной ответственности, но им еще запрещается въезд в Украину сроком на 3 года. Однако если в течение трех лет иностранец попытался повторно въехать, то запрет продлевается на 10 лет", – добавил представитель ГПСУ.

Среди граждан РФ, которых не пустили в 2020 году в Украину, немало знаменитостей и пропагандистов. Некоторые из них как раз и "засветились" на незаконном посещении Крыма.

Собеседник издания, который работает в одном из пунктов пропуска, рассказал, что некоторые россияне спокойно отнеслись к запрету на въезд, так как понимали, что ранее нарушали. Другие же пытались любым способом переубедить украинских пограничников.

"Агрессии с их стороны не было, но бывало эмоциональное, скажем так, восприятие. Они прекрасно понимают, куда едут, готовятся к этому. Некоторые чистят телефоны от лишней информации – подчищают посты в социальных сетях с "опасными" фотографиями или высказывании в адрес Украины, наших военных", – рассказал источник.

По его словам, некоторые россияне упорно пытаются проникнуть в Украину, несмотря на уже существующий запрет.

"Например, "отличилась" российская блогерша Наталья Краснова. Из-за незаконного посещения оккупированного Крыма в 2018 году ей на три года запретили въезд в Украину. Чтобы обмануть пограничников, она заменила старый паспорт на новый – без отметки о запрете въезда. Предыдущий документ, по ее словам, "съела собака". Номер не прошел – и теперь срок запрета продлили до 10 лет", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Кирилл Гребенщиков, актер, в Украине планировал присоединиться к телевизионным съемкам;

Борис Корчевников, ведущий канала "Россия-1", генеральный директор российского религиозного телеканала "Спас";

Антон Пампушный, актер прибыл в Украину на съемки. Наотрез отказывался признавать посещения аннексированной Россией украинской территории. Однако на представленные пограничниками доказательства он не смог ответить о своем пребывании на одном из фестивалей в Крыму;

Петр Мамонов, музыкант, группа "Звуки Му", актер, радиоведущий;

Светлана Чебан, ведущая новостей на телеканале "РБК", планировала проехать транзитом;

Игорь Завидей, оператор "Russia Today", незаконно посещал оккупированные Крым и Донбасс (в открытых источниках также сообщалось, что в сентябре напал на журналиста "Радио Свобода" в Минске);

Алексей Петрушка, корреспондент российского телеканала "НТВ". По информации OBOZREVATEL, во время разговора всячески отрицал свое пребывание в Крыму, однако начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. После неопровержимых доказательств россиянин таки вспомнил, как он туда попал в 2018 году;

Александра Митрошина, российская блогерша, пыталась попасть в Киев для встречи с фанатами;

Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак, российские актеры, участники лирической комедии "Идеальный свидетель". Их обнаружили в одном из пунктов пропуска на границе с Молдовой. После завершения всех процедур и привлечения к ответственности за незаконное посещение Крыма их вернули обратно. Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе, но в другом пункте пропуска. Результатом таких их действий стал запрет на въезд сроком на 3 года и 10 лет;

Группа из пяти граждан РФ - Дмитрий Сидорин, Андрей Фрольченков, Екатерина Дементьева, Александр Мурашов и Екатерина Белоусова – ехала в Киев проводить тренинги и лекции по журналистике.