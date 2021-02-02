Россияне повысили боевую готовность артиллерии на Донбассе – разведка

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
5,5 т.
Террорист 'ДНР'

Командование Вооруженных сил России прибыло на временно оккупированный Донбасс, чтобы повысить боевую готовность своей артиллерийской группировки.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, отметила пресс-служба Министерства обороны Украины. Так, с 1 февраля в подразделениях 1 и 2 армейских корпусов РФ работает специальная комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

"Особое внимание она уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению", – отметили в сводке.

Кроме того, во время проверки готовности дежурных огневых средств оккупанты осуществили перемещение бронегрупп на заранее подготовленные позиции. Свою военную технику они пытаются тщательно маскировать.

Напомним, из-за нехватки наемников террористы "Л/ДНР" начали активно агитировать местное население ОРДЛО к вступлению в бандформирования. Более того, они не возвращают документы тем, кто не хочет продолжать работать на них.

А в середине января украинская разведка узнала о прибытии на восток комиссий из представителей командований и штабов ВС РФ для проверки боевой и мобилизационной готовности незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Россия осуществила переброску на Донбасс 22 тысяч тонн топлива, военного имущества и беспилотников "Орлан-10". Перемещение этих грузов происходило через неконтролируемые участки границы с Украиной.

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