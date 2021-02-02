Россияне повысили боевую готовность артиллерии на Донбассе – разведка

Командование Вооруженных сил России прибыло на временно оккупированный Донбасс, чтобы повысить боевую готовность своей артиллерийской группировки.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, отметила пресс-служба Министерства обороны Украины. Так, с 1 февраля в подразделениях 1 и 2 армейских корпусов РФ работает специальная комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

"Особое внимание она уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению", – отметили в сводке.

Кроме того, во время проверки готовности дежурных огневых средств оккупанты осуществили перемещение бронегрупп на заранее подготовленные позиции. Свою военную технику они пытаются тщательно маскировать.

Напомним, из-за нехватки наемников террористы "Л/ДНР" начали активно агитировать местное население ОРДЛО к вступлению в бандформирования. Более того, они не возвращают документы тем, кто не хочет продолжать работать на них.

А в середине января украинская разведка узнала о прибытии на восток комиссий из представителей командований и штабов ВС РФ для проверки боевой и мобилизационной готовности незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Россия осуществила переброску на Донбасс 22 тысяч тонн топлива, военного имущества и беспилотников "Орлан-10". Перемещение этих грузов происходило через неконтролируемые участки границы с Украиной.