Россияне, которых переселили в Крым, должны бежать оттуда, – Чийгоз

Граждане РФ, совершившие незаконное переселение в оккупированный Россией Крым, являются преступниками и должны оставить полуостров.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. После деоккупации Крыма они могут просить о гражданстве Украины в установленном законом порядке, добавил он.

Чийгоз заявил, что украинцы, проживающие в Крыму, в отличие от россиян, переехавших туда, были вынуждены получить российское гражданство, поскольку у них не было выбора.

"С одной стороны, мы говорим нашим гражданам: выезжайте из Крыма, потому что это основная цель оккупанта. А с другой стороны, как они там будут жить? Но они граждане Украины", – отметил он.

В то же время Чийгоз подчеркнул, что россияне, которые на призыв Кремля приняли участие в программе переселения, фактически являются приспешниками преступной власти. "Те, кто приехали воспользоваться плодами зверских действий Путина, который оккупировал Крым, это преступники, это соучастники преступления Путина", – заявил он.

По мнению Чийгоза, у таких россиян есть только два варианта: "либо сейчас бежать из Крыма – как они приехали, так и бежать, пока мы еще не деоккупировали Крым, – либо будут сидеть за свои преступления как преступники, которые помогали Путину в оккупации Крыма".

Отвечая на вопрос, как Украине следует поступить с гражданами России, которые после деоккупации Крыма захотят принять гражданство Украины, замглавы Меджлиса сказал, что, прежде всего, они должны оставить украинский полуостров.

"Во-первых, пусть выезжают за пределы Украины, во-вторых, придерживаются украинского законодательства относительно получения гражданства, права на временное проживание и прочего. Это мы будем решать. Хотя, конечно, в Крыму нет возможностей, чтобы поселить еще 500-600 тысяч новых жителей", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что сейчас в оккупированном Россией Крыму проживает около 400 тысяч переселенцев из РФ. Население растет в больших городах полуострова и военных гарнизонах.