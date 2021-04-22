Россия заявила о военных учениях в Крыму: названа дата

Россия 22 апреля проведет в оккупированном Крыму основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках "внезапной проверки боеготовности".

Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ, сообщает ТACC. Накануне войска были переброшены в район проведения учений, а группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учения.

Также были развернуты силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов.

"В практических действиях войск примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск", – заявили в Минобороны.

Полигон, где пройдут учения, находится на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Отмечается, что на нем отрабатывают задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействуют оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

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