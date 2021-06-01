Россия завезла на Донбасс артиллерию и начала подготовку снайперов – разведка

В мае российские оккупанты завезли на Донбасс новую большую партию вооружения, учитывая артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы. Кроме того, они начали на временно оккупированных территориях очередную подготовку разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Такими действиями, отметили защитники, Россия продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей своих 1-го и 2-го армейских корпусов в ОРДЛО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинские разведчики уточнили, что поставки оружия страна-агрессор осуществляет через неконтролируемые участки границы. А подготовку новых наемников осуществляют ее военные инструкторы.

"Кроме того, оккупанты осуществляли минирование прилегающей к линии соприкосновения территории минами российского производства, которые запрещены международными конвенциями, в частности образцами, в которых отсутствует функция самоликвидации. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения", – говорится в сводке.

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Напомним, ранее ГУР узнало, что россияне обеспечили своих наемников на востоке Украины крупнокалиберными снайперскими винтовками и привезли им более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

А с 18 по 22 мая оккупанты проводили командно-штабные учения, во время которых отрабатывали наступление. Поэтому в так называемых "военных комиссариатах" противника выдавались повестки без прохождения медицинской комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае потери российских террористов "Л/ДНР" составили 101 человека. При этом с начала перемирия, объявленного в июле 2020 года, их ряды поредели на 575 наемников.