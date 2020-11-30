Россия загоняет войну на Донбассе в тупик, – Казанский

Российская Федерация заводит любые переговоры по Донбассу в тупик, поскольку не заинтересована в окончании войны.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал журналист, блогер, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Денис Казанский. "Я вижу желание России завести это все в тупик, откуда не будет выхода", – сказал он.

"Россия категорически против любых изменений Минских соглашений. Она воспринимает их как цепочку, на которой она держит Украину. России не выгодно заканчивать этот конфликт, она хочет, чтобы он продолжался, она умышленно заводит все переговоры в тупик – это четко видно мне в ТКГ", – заявил блогер.

По словам Казанского, российская сторона не намерена выполнять украинский "План по Донбассу", "поскольку он слишком соответствует интересам Украины". Они уже назвали его "воинственным планом геноцида Донбасса".

Несмотря на это, Казанский считает, что Украина должна настаивать на своем плане, а также презентовать его на международных площадках. "Прежде всего, для того, чтобы показывать украинское видение".

Как писал OBOZREVATEL , ветеран АТО, журналист, волонтер Мирослав Гай заявил, что для проведения выборов на оккупированной территории Донбасса 31 марта 2021 Россия должна уже сейчас начинать выводить оттуда свою военную технику.