Россия забрала в армию в Крыму около 25 тысяч человек – МИД Украины

В армию РФ в аннексированном украинском Крыму с 2014 года призвали около 25 тысяч человек.

Это произошло в рамках 11 призывных кампаний. Министерство иностранных дел Украины осудило этот факт, сказано на сайте ведомства.

В МИД отметили, что Россия "должна прекратить такие правонарушения и неуклонно придерживаться обязательств государства-оккупанта".

"Призываем мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушение международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Украины", – говорится в заявлении.

МИД напомнило, что согласно международному гуманитарному праву, в частности Конвенции о защите гражданского населения во время войны, государству-оккупанту запрещено принуждать лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, а также оказать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украины приняла постановление №4109, в котором заявила, что не признает легитимность местных "выборов" во временно оккупированном Россией Крыму.