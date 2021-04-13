Россия за неделю перебросила на Донбасс 250 кадровых военных – разведка

Только за неделю, с 5 по 11 апреля, Россия перебросила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 250 своих кадровых военных.

Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В сводке отмечается, что ряды 1 и 2 армейских корпусов РФ в ОРДЛО пополнили преимущественно выходцы из дальневосточных регионов России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения", – сказано в сообщении.

Разведчики уточнили, что за последнее время оккупанты завезли на временно неподконтрольные части востока Украины более 2 тысяч тонн горючего. На фоне этого командование Вооруженных сил РФ повысило контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск.

Кроме того, оно предупредило, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности. С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.

Как сообщал OBOZREVATEL: