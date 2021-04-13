Россия за неделю перебросила на Донбасс 250 кадровых военных – разведка
Только за неделю, с 5 по 11 апреля, Россия перебросила на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 250 своих кадровых военных.
Об этом стало известно Главному управлению разведки, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. В сводке отмечается, что ряды 1 и 2 армейских корпусов РФ в ОРДЛО пополнили преимущественно выходцы из дальневосточных регионов России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Россия продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения", – сказано в сообщении.
Разведчики уточнили, что за последнее время оккупанты завезли на временно неподконтрольные части востока Украины более 2 тысяч тонн горючего. На фоне этого командование Вооруженных сил РФ повысило контроль хранения военного имущества в частях и подразделениях российских оккупационных войск.
Кроме того, оно предупредило, что все должностные лица, виновные в недостачах завезенного из России имущества, будут немедленно отстранены от должностей и привлечены к строгой ответственности. С середины апреля будут проводиться внезапные проверки наличия горюче-смазочных материалов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вблизи украинской границы в Воронежской области РФ обнаружили новый полевой лагерь российской армии. По данным расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT), нынешние перемещения военных россиян возле Украины являются самыми большими со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года.
Кроме того, на север оккупированного Россией Крыма из Пскова перебросили значительное количество военной техники и десантников.
На Донбассе, как установила украинская разведка, двое пьяных наемников из состава российско-оккупационных войск подорвались на собственном минном поле – оба потеряли конечности.