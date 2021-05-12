Россия вербует подростков в 'ЛДНР' и учит воевать, – замгенпрокурора Украины

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей несовершеннолетние привлекаются в состав незаконных вооруженных формирований России. Вербовка происходит под видом детских лагерей и псевдопатриотических кружков.

Об этом в интервью изданию "Цензор.Нет" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, отметив, что два организатора этих преступлений украинским правоохранителям уже известны.

"Одному из них – идеологу псевдопатриотического клуба "Амазонка", который работает на базе Горловской общеобразовательной школы, объявлено о подозрении по фактам создания не предусмотренных законом вооруженных формирований, нарушения законов и обычаев войны, а также вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность", – обозначил Мамедов.

Чиновник добавил, что за весь период вооруженного конфликта на Донбассе осуждены 54 несовершеннолетних гражданина Украины.

"Часть из них проходила обучение в таких ВПК, которые в 2014-2015 годах возникали стихийно, а позже уже начали работать централизовано. Это серьезное нарушение международного гуманитарного права. У следствия имеются факты того, что детей обучают, как применять определенные виды пехотного вооружения – автомат Калашникова, ручные гранаты", — рассказал Мамедов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму детей вынудили присягнуть на верность президенту Владимиру Путину.