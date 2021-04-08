Россия в ТКГ снова потребовала инспектировать позиции ВСУ, – Арестович

Представители России в Трехсторонней контактной группе снова намерены добиться реализации дополнительного контроля режима прекращения огня. Он похож на их старую скандальную инициативу по инспектированию позиций Вооруженных сил Украины возле Шумов.

Об этом рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Укринформ. По его словам, страна-агрессор решила не упускать момент и озвучить свои требования в разгар эскалации на фронте.

"Российская делегация хочет, воспользовавшись обострением на фронте, которое она сама и создает, протолкнуть механизм дополнительного контроля режима прекращения огня. Главная цель этого механизма – легализация так называемых "Л/ДНР" в качестве стороны конфликта и перевода России в статус посредника", – сказал он.

"Эти "конструктивные" предложения заключались в том, что россияне требовали повторить или легализовать такую ​​вещь, как инспекция наших позиций, как в Шумах. Они гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет", – заверил Арестович.

Спикер украинской делегации в ТКГ добавил, что украинская сторона готова рассматривать дополнительные механизмы контроля режима тишины, но "точно не за счет того, что Россия будет представлена ​​в качестве посредника, а не как сторона конфликта, и точно не за счет того, что так называемые "Л/ДНР" будут контролировать наши позиции".

Подытоживая, Арестович акцентировал внимание на том, что сразу после внеочередного заседания ТКГ 7 апреля, где всеми сторонами было заявлено о необходимость соблюдения режима прекращения огня, Россия продолжила нарушать свои обязательства.

"Мы же видим, что после этого сразу прошли обстрелы и погиб наш военнослужащий. То есть цену российским заверениям мы все хорошо знаем. Здесь речь о другом: вместе с западными партнерами сдерживать Россию от открытого применения силы – другого выхода пока не просматривается", – сделал вывод он.

Напомним, по итогам заседания ТКГ 7 апреля, которое Украина инициировала из-за обострения на фронте, фактически конкретных договоренностей достигнуто не было. Стороны начали работать над текстом совместного заявления, но российская сторона "начала цепляться за всякие мелочи в формулировках и торговалась", рассказал Арестович.

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