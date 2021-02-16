Россия в Крыму в три раза увеличила количество военных, – Неижпапа

За семь лет оккупации Крыма Россия увеличила свой флот на 45%, а количество военнослужащих превысило 40 тысяч.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа. По его словам, общая численность надводных кораблей и подводных лодок сейчас составляет 58 единиц, в том числе 13 единиц носителей крылатых ракет "Калибр".

"Недавно в боевой состав Черноморского флота РФ был принят очередной малый ракетный корабль "Гайворон", который также является носителем крылатых ракет "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет около 80 ракет", – сказал Неижпапа.

Также командующий ВМС уточнил, что количество боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов – в 9,6 раз.

"Количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня в 6,5 раз. Развернута система противовоздушной/противоракетной и противокорабельной обороны, а количество военнослужащих увеличено в три раза и превышает 40 тысяч человек", – сказал он.

Также Неижпапа обратил внимание на увеличение учений в Крыму, которые носят как оборонительный, так и наступательный характер.

"Россия превратила Крым в самую мощную военную базу", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 16 февраля приняли постановление, в котором обратились к международным организациям и государствам мира с призывом осудить временную оккупацию Крыма.