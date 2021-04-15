Россия устроила провокацию против судов ВМС в Азовском море

В ночь на 15 апреля пять катеров и корабль береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России устроили провокацию против украинских военных судов.

Об инциденте написал на своей странице в Facebook руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. По его словам, действия оккупантов были направлены против трех малых бронированных артиллерийских катеров (типа "Гюрза-М").

"Источники мониторинговой группы BlaskSeaNews сообщают с Азовского моря: ночь была горячей. Как минимум пять катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры против наших трех МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734", – говорится в сообщении.

Клименко добавил, что утром все украинские моряки из упомянутых судов вернулись на берег. Однако ситуация ночью в море была настолько напряженной, что, по словам источников, в ответ на угрозы корабля РФ нашим защитникам пришлось предупреждать о готовности применить оружие.

Подытоживая, эксперт добавил, что инцидент произошел в 25 милях от Керченского пролива. Наши катера сопровождали коммерческие суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Российская Федерация отправила в Черное море отряд из 15 боевых кораблей Каспийской флотилии якобы для учений. Речь идет о трех артиллерийских и восьми десантных катерах, а также судах обеспечения.