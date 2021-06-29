Россия устроила проверку боевой авиации и ПВО в Крыму на фоне учений Sea Breeze

Россия провела проверку боевой авиации и средств ПВО в оккупированном Крыму. Тренировки начались на фоне международных военных учений Sea Breeze в Черном море.

Как сообщает "Интерфакс", в проверке были задействованы примерно 20 самолетов и вертолетов, в частности, разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" из состава Южного военного округа.

"Авиация выполняла задачу, как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу силам и средствам ПВО... Боевые расчеты комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь" произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям", – сказано в сообщении.

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28 июня в Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. В этом году в украинско-американских маневрах будет участвовать рекордное количество стран – 32 государства с шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.

В рамках учений задействуют до 40 самолетов и вертолетов, до трех тысяч военных, 50 единиц вооружения и военной техники, а также 30 кораблей, катеров и судов. В частности, американский ракетный эсминец USS Ross, фрегат HNMLS Evertsen F805 ВМС Нидерландов, французский корабль A645 Alize, а также два катера Island Береговой охраны Грузии.

Россия всячески пыталась помешать проведению учений в Черном море. К примеру, просила Вашингтон отказаться от участия якобы из-за агрессивного характера Sea Breeze.

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