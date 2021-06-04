Россия устроила на Донбассе "неделю боевой готовности" и стянула тяжелое вооружение – разведка

Российские оккупанты в начале июня начали на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мероприятия "недели боевой готовности". К ним они привлекли запрещенное вооружение.

О таких действиях боевиков стало известно Главному управлению разведки, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. По данным защитников, таким образом командование российских оккупационных войск в ОРДЛО наращивает боевые возможности соединений и частей своих 1-го и 2-го армейских корпусов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По единому плану боевой подготовки ВС РФ отрабатывается выдвижение подразделений с техникой и вооружением в районы оперативного назначения. При этом принимаются усиленные меры для сокрытия нарушений Минских договоренностей о пребывании тяжелого вооружения недалеко от линии соприкосновения", – сказано в сводке.

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Напомним, в мае РФ завезла на Донбасс новую большую партию вооружения, учитывая артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы. Кроме того, оккупанты начали на временно оккупированных территориях очередную подготовку разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Также боевики прибегли к минированию прилегающей к линии соприкосновения территории минами российского производства, которые запрещены международными конвенциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня прошло в зоне ООС без обстрелов. Однако утром в пятницу, 4 июня, российские захватчики открыли огонь в сторону позиций украинских воинов под Песками из минометов 82-го калибра.