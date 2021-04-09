Россия укрепляет позиции на Донбассе и запугивает жителей ОРДЛО – разведка

На этой неделе Россия активно использовала в войне против Украины силовые и пропагандистские методы. Таким образом агрессор провоцировал обострение обстановки, чтобы увидеть реакцию со стороны нашей страны и ее партнеров.

Среди средств гибридной агрессии РФ распространены хвастовство вооружением, а также влияние на жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, разведка установила, что из РФ активно распространялись видео, на которых зафиксировано движение российской военной техники в сторону украинской границы, а также полеты боевых самолетов и вертолетов, готовых к немедленному применению.

В то же время так называемые администрации "Л/ДНР" распространяли среди местных жителей информацию о том, что им надо быть готовыми к обострению ситуации на фронте со стороны Украины. Людям рекомендовали держать при себе все документы, появилась также информация о том, что якобы планируется эвакуация пожилых людей, женщин и несовершеннолетних в Ростовскую область РФ.

В то же время в штабе ООС в Facebook сообщили о грубых нарушениях со стороны российско-оккупационных войск. Так, 8 апреля наемники в очередной раз начали дооборудовать старые и обустраивать новые оборонительные позиции вблизи Донецкого аэропорта и Широкино.

Беспилотники СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе военную технику РФ, расположенную с нарушением линий отвода. У Бойковского зафиксировали 14 танков Т-72, а вблизи Покровки – 18 танков, шесть прицепных гаубиц Д-30А "Жаба" и три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

"Вооруженные формирования Российской Федерации на полигонах продолжают военные учения и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта", – сказано в сообщении.

При этом оккупанты продолжают препятствовать работе патрулей ОБСЕ, ограничивая их доступ к некоторым районов и блокируя использование беспилотников миссии.

"Систематические препятствование работе патрулей СММ ОБСЕ на территории ОРДЛО свидетельствуют о попытке скрыть подготовку и осуществление провокаций, направленных на дискредитацию ВСУ и делают невозможным верификацию сфабрикованных оккупантами фейков", – заявили в штабе ООС.

Напомним, в министерстве иностранных дел России заявили, что возможное членство Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на Донбассе. Также в ведомстве обвинили Киев в "наращивании истерии о мифической российской угрозе".

Как писал OBOZREVATEL, в Зеленского заявили, что украинцам стоит ожидать нового обострения на Донбассе. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.