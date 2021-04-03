Россия стягивает войска к границе с Украиной: эксперт спрогнозировал дату возможного наступления
Россия продолжает активно стягивать войска и вооружение к границе Украины и на оккупированную часть Донбасса. Это повышает вероятность наступления со стороны страны-агрессора к середине весны.
В связи с этим военные действия на востоке Украины могут активизироваться уже через месяц. Такое заявление сделал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, сказано в материале OBOZREVATEL.
"Война на Донбассе может начаться где-то через месяц. Очень большая вероятность. Ибо кроме стягивания военной техники и контингента, Россия перегоняет три больших десантных корабля с Балтики. Они уже прошли Ла-Манш", – сказал эксперт.
Напомним, что ранее вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью нашему изданию отмечал, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину маловероятна. Даже если это произойдет, украинцы смогут отстоять свою землю и свободу.
Вместе с тем, в Офисе президента Украины 1 апреля состоялось большое закрытое совещание с военными генералами и представителями разведки из-за обострения ситуации на Донбассе, сообщил Алексей Данилов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.
Бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что скопление российских войск на границе Украины не обязательно означает, что Москва планирует новую военную операцию.
В Кремле заявили, что перемещение войск Российской Федерации и наращивание сил вдоль границы с Украиной не должно беспокоить другие государства и не угрожает им.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого "побуждение нашего государства к военному ответу на враждебные действия оккупантов" на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск РФ в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы. По его словам, таким образом страна-агрессор пытается создать ощущение угрозы и "играет мускулами".
Украина и ее партнеры констатировали системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, и нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По данным украинской разведки, вооруженные силы России наращивают количество войск на территории оккупированных районов в Донецкой и Луганской областях.