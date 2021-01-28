Россия развернула в Крыму ракетный комплекс "Бастион", созданный для защиты побережья

Оккупанты развернули российский противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" в захваченном украинском Крыму.

Как заявляют в российском флоте, РК прибыл на полуостров "в рамках учений", передает "Радио Свобода".

"Боевые расчеты прибыли в назначенный район, провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбе", – отчитались военные страны-агрессора.

Дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов Черноморского флота РФ. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Известно, что противокорабельный РК "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью более 600 км и поражения надводных кораблей. Он может действовать как против групп, так и против одиночных целей.

Россия уверяет, что "Бастион" может поражать морские цели на расстоянии 350 км и наземные – на 450 км.

Кроме того, РК развернуты на всех флотах ВМФ России: на Курилах, в Калининградской области, а также в Сирии.

Как писал OBOZREVATEL: