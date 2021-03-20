Россия пугает жителей Донбасса наступлением Украины: эксперт озвучил угрозу

Россия активизировала свою пропагандистскую кампанию, в рамках которой распространяется информация о якобы подготовке наступления Украины на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил исполнительный директор проекта StopFake Руслан Дейниченко. По его словам, страна-агрессор может готовиться к каким-то действиям.

"За последние недели мы видим просто всплеск активности российских медиа, которые разгоняют информацию о том, что якобы Украина идет в наступление, готовит захват, бомбежки Донбасса", – сказал эксперт.

Дейниченко добавил, что в информационное пространство вбрасывают темы, которые раскалывают украинцев.

"Мы считаем, это свидетельствует о том, как в 2014 году шла подготовка самих россиян, что будут какие-то активные усилия сделаны Россией в Крыму и на Донбассе, так и сейчас мы видим то же", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия распространяет дезинформацию о якобы подготовке наступления ВСУ на Донецк и Луганск. Он назвал это попыткой психологической атаки.