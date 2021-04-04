Россия продолжила стягивать артиллерию к границе Украины: появились новые видео
Независимые расследователи нашли подтверждение, что Россия перебрасывает к границе Украины военную технику, в частности, артиллерию.
Как сообщается на сайте Conflict Intelligence Team (CIT), речь идет о грузовиках с гаубицами "Мста-Б" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В то же время на автомобилях прикрыты номера регионов.
Записи были опубликованы в Twitter-аккаунте GirkinGirkin, который собирает материалы о переброске российской техники.
"И первое, и второе видео сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, которая севернее места съемки проходит близко к границе с Украиной. Колонны тоже направляются на север. Кроме того, нам удалось обнаружить несколько недавних фото- и видеоматериалов с движением эшелонов с военной техникой, снятых, например, в Новосибирске, Тюмени и Красноуфимске (Свердловская область). Это позволяет предположить, что на границу с Украиной продолжают перебрасывать не только части из граничащих с ней Западного и Южного, но и как минимум из Центрального военного округа", – пояснили расследователи.
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
Ростовская обл, 01.04.2021 pic.twitter.com/i9PgC3W1yE— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 1, 2021
Кроме уже указанных записей, GirkinGirkin обнародовал также новые кадры.
Ростов-на-дону, 03.04.2021 pic.twitter.com/3nVCiN4f1T— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
ржд, 03.04.2021 pic.twitter.com/NH8RK2H5ON— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
ржд, 03.04.2021, возможно ростовская обл pic.twitter.com/v5IGuProal— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт спрогнозировал, что переброска военной техники к границе может свидетельствовать о подготовке наступления к середине весны.