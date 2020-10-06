Россия привела войска на Донбассе в полную боевую готовность – разведка Минобороны

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.

Противник начал учения, и всем процессом руководит командование ВС РФ. Об этом сообщил пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, чот в понедельник, 5 октября, на едином оперативном фоне были начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск.

"Они приведены в боевую готовность "Полная" (по учениям). На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывание полевых командных пунктов", – подчеркнули военные.

Также в ГУР Минобороны отметили, что противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вблизи Новолуганского противник открыл огонь из подствольного гранатомета, а неподалеку Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.