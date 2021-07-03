Россия подняла авиацию над Черным морем на фоне учений Sea Breeze

В России отреагировали на стартовавшие в Украине учения Sea Breeze-2021. Так, в ответ на мероприятия страна-агрессор задействовала авиацию – больше десяти воздушных суден, проведя учебно-боевые полеты над Черным морем.

В учениях приняли участие самолеты Черноморского флота (ЧФ) и Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передают РИА Новости.

Россия подняла в небо многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Кроме того, самолет-амфибия Бе-12 провел разведку акватории.

Пилоты отработали ряд заданий, которые учитывали "преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника". Они учились заходить на боевой курс и осуществлять удары ракет и бомб по мишеням, которые имитировали корабли "оппонента".

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Напомним, что 2 июля Россия вывела в море почти весь корабельный состав Черноморского флота. Разведчики считают, что агрессор боится потерять свою доминирующую роль на севере Черного моря.

Как писал OBOZREVATEL ранее:

28 июня в Украине стартовали масштабные учения Sea Breeze-2021. В этом году в украинско-американских маневрах примет участие рекордное количество стран – 32 государства из шести континентов мира. Среди них США, Грузия, Италия, Франция, Великобритания, Канада, Дания, Южная Корея, Израиль, Норвегия, Австралия, Испания, ОАЭ и Япония.