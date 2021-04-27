Россия поддерживает войска в ОРДЛО в боевой готовности – разведка

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" на временно оккупированной территории Донбасса при поддержке России проводят постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов для осуществления огня по закрепленным целям.

А также обустраивают ложные рубежи обороны и перемещают из РФ "гуманитарку" в виде топлива и боеприпасов. Такие действия курирует командование российских Вооруженных сил, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что противник использует соблюдение подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций.

"Особое внимание уделяется обустройству ложных рубежей обороны, а также размещению замаскированных муляжей вооружения и военной техники. Это делается для введения в заблуждение подразделений ОС и провоцирования их на открытие ответного огня", – говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях были перемещены более 2,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Автомобильной техникой доставлены боеприпасы различной номенклатуры общим весом почти 30 тонн.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 по 25 апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 391 нарушения режима прекращения огня, в частности 297 взрывов.