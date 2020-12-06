Россия почувствовала угрозу и "включила" самозащиту, – директор "Миротворца"

Российской Федерации все равно, террористы или уголовники просят у нее убежища – до тех пор, пока это не несет угрозу самой России.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал директор центра "Миротворец" Роман Зайцев, комментируя последние случаи "предательства" Россией наемников и террористов, воевавших против Украины на временно оккупированной части Донбасса. И случай с отказом в получении российского гражданства Сергею Завдовееву (соратнику ликвидированного в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко) не является исключением.

Со стороны Завдовеева были призывы, направленные против РФ, и потому у страны-агрессора включился механизм самозащиты, считает Зайцев.

"Они решают вопрос просто – моментальный отказ. Более того, там понимают, что непредоставление своего подданства – это страшное наказание для террориста за свои слова. Он тоже понимает, что это страшнее тюрьмы. Теперь его ареал обитания ограничен оккупированной территорией. Теперь это клетка для него, как в зоопарке для обезьян. Вроде бы и вместе с такими же приматами, но в клетке", – рассказал директор "Миротворца".

По поводу "изгнания" из России воевавших против Украины на Донбассе надо разбираться в каждом конкретном случае, считает Роман Зайцев.

"Высылают или депортируют обычно по запросам Интерпола. Нехотя, со скрипом, но на московщине иногда вынуждены это делать ввиду того, что что являются подписантами соответствующих международных соглашений", – объяснил директор центра.

По его словам, не стоит думать, будто высылки Россией боевиков и террористов, а также отказы в предоставлении гражданства – это принципиальная государственная политика.

"Россия всегда всю нечисть у себя пригревала. Главное, чтобы нечисть была покорной и лояльной кремлевскому режиму", – резюмировал Роман Зайцев.

Полностью прочитать материал о том, как Россия избавляется от своих адептов, можно тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, убийце украинских военных и "депутату ДНР" Сергею Завдовееву (позывной "Француз"), отказали в получении российского гражданства, так как "он создаёт угрозу безопасности Российской Федерации". Новость вызвала шквал негодования у сторонников "русского мира" и пособников оккупантов.