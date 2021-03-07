Россия планирует вторжение и создает плацдарм в Беларуси, – генерал

Россия будет усиливать военный плацдарм в Беларуси. Он создаст дополнительную угрозу странам Запада и Украины.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Россия рассматривает сценарий широкомасштабных операций, связанных со сменой режима в самой Беларуси и усиления своих позиций вплоть до вторжения", – подчеркнул он.

Комментируя отчет разведки Эстонии, в котором говорится об опасности широкомастшаних военных действий России против Украины и стран Балтии с территории Беларуси, Маломуж заметил, что этим данным разведки стоит доверять, поскольку речь идет о стране-члене НАТО.

По его словам, Россия действительно преследует цель создания на территории Беларуси мощного военного плацдарма. "Будет усиление по всем секторам в пределах союзного государства. Сейчас дорабатываются 7 пунктов интеграционных карт, включая военный пункт и пункт безопасности. Россия будет уже легитимно входить в Беларусь, усиливать плацдарм на этом направлении", – сказал генерал.

В то же время он отметил, что сейчас речь идет о стратегических планах, а не о конкретном плане действий Кремля в отношении этих стран.

"Война ли это? Усиление – да, наращивание военных ресурсов, высокоточного оружия – да. Но в ближайший период, по нашим данным и по данным союзников, реальная широкомасштабная война против Украины не предвидится", – сообщил Маломуж.

По его мнению, существуют объективные препятствия для таких действий Кремля. В частности, приход к власти в США Джо Байдена, консолидация стран Запада, усиление контингентов НАТО, особенно в восточном направлении ЕС. "И главное – и Байден, и все остальные говорят: мы не будем закрывать глаза, если будет агрессия против Украины или какие-то провокации", – подытожил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, Служба внешней разведки Эстонии обнародовала отчет, в котором говорится об опасности военного вторжения России в Украину и страны Балтии со стороны Беларуси.