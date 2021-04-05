Россия перебросила в Крым псковских десантников. Видеодоказательство

Россия перебросила во временно оккупированный Крым воздушно-десантные войска.

Об этом сообщают независимые расследователи Conflict Intelligence Team, которые установили, что по железной дороге со станции Череха в Псковской области РФ на станцию "Симферополь-грузовой" прибыла платформа с самоходной артиллерийской установкой "Нона-С".

Отмечается, что в качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 – 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники". Они входят в состав этой дивизии, 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется в поселке Череха.

Расследователи добавили, что 76-я дивизия известна тем, что понесла потери в ходе войны на востоке Украины летом 2014 года. Переброс военных говорит о наращивании российских войск на аннексированном полуострове.

Напомним, что россиянин на допросе рассказал, как псковские десантники и чеченцы штурмовали силы АТО на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, независимые расследователи нашли подтверждение, что Россия перебрасывает к границе Украины военную технику, в частности, артиллерию.