Россия перебросила на Донбасс снайперов – разведка

На оккупированные территории Донбасса переброшено снайперское подразделение Вооруженных сил России.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве уточнили, что россияне вооружены снайперскими комплексами разного калибра.

"Для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло снайперское подразделение ВС РФ, вооруженный снайперскими комплексами разного калибра российского и иностранного производства", – сказано в сообщении.

В разведке также уточнили, что Россия с начала февраля завезла в ОРДЛО более 2 тысяч тонн топлива.

Отмечается, что в то же время проводилась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейского корпуса.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал фото ликвидированного на Донбассе снайпера-россиянина. Он заявил, что все они находятся на контроле у разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начала февраля стало известно, что командование Вооруженных сил России прибыло на временно оккупированный Донбасс, чтобы повысить боевую готовность своей артиллерийской группировки.