Россия перебросила на Донбасс новейшие танки – разведка ВСУ

Виктория Довгань Расследования 14:50, 16.10.2020 Обновлено: 14:50, 16.10.2020

Несмотря на договоренности о перемирии на Донбассе, Россия перебросила на фронт новейшие танки для усиления своих террористических группировок.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается в ежедневной сводке ведомства. В частности, отмечается, что командование ВС РФ сосредоточило усилия на наращивании боевой способности соединений и частей 1 и 2 АК РФ в на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б. Изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения", – сообщили украинские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • согласно данным СММ ОБСЕ от 14 октября, на оккупированной территории Луганской области обнаружили 51 единицу вооружения российских войск на четырех полигонах, из них семь танков – возле жилого массива в поселке Хрустальный.

  • ЕС выразил обеспокоенность из-за обнаружения в неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса вооружения, которое было размещено с нарушением линий отвода.

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