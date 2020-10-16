Россия перебросила на Донбасс новейшие танки – разведка ВСУ

Несмотря на договоренности о перемирии на Донбассе, Россия перебросила на фронт новейшие танки для усиления своих террористических группировок.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается в ежедневной сводке ведомства. В частности, отмечается, что командование ВС РФ сосредоточило усилия на наращивании боевой способности соединений и частей 1 и 2 АК РФ в на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б. Изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники от линии соприкосновения", – сообщили украинские разведчики.

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