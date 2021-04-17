Россия перебросила корабли и самолеты якобы для учений на Черном море

В России заявили о проведении над Черным морем военных учений при участии более 50 истребителей Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34 и штурмовиков Су-25СМ3. Самолеты будут отрабатывать пуски ракет и бомбометание по морским целям.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Отмечается, что штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазировали на аэродромы Крыма, а крымскую эскадрилью – на полигон в Астраханской области.

"Летчики 4-ой армии ВВС и ПВО и Черноморского флота выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря", – заявили в РФ.

Кроме того, в Черное море зашел отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии РФ, пройдя по Керченскому проливу, сказано в сообщении Черноморского флота России. Три артиллерийских, восемь десантных катеров и суда обеспечения примут участие в зачетных морских учениях.

Напомним, ранее Россия начала масштабные военные учения с боевыми вертолетами и "Искандерами" войск Южного военного округа, нацеленного на действия против Украины. Их проводили в Крыму и на Кубани.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что информация о полном перекрытии судоходства через Керченский пролив не подтверждается.