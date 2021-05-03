Россия перебросила в Крым две части десантников, – Жданов

Российская Федерация на оккупированном Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения, в частности, средств радиоэлектронной борьбы.

Две части воздушно-десантных войск РФ, которые были переброшены в Крым и на Кубань для проведения военных учений, могут остаться там навсегда. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы постоянно обнаруживаем на Донбассе новейшие образцы вооружения Российской Федерации, которые они испытывают в боевых условиях или в условиях, максимально приближенных к боевым. Мы не раз замечали там новейшие разработки в радиолокации, средства радиоэлектронной борьбы, станции слежения и другие станции", – сообщил он.

Говоря о большом скопления сил и средств РФ на границе с Украиной и отводе войск, Жданов отметил, что речь идет об "эпизоде настоящей холодной войны" между Россией и Западом.

Так, по его словам, он стал ответом на предыдущий "эпизод" – учения НАТО. "Эпизод с скоплением войск у наших границ спровоцировали масштабные учения НАТО в Балтийском и Черном море, которые основной целью ставили отработку вопросов блокировки полуострова Крым и Калининградской области для предотвращения распространения вооруженного конфликта с этих территорий", – сказал эксперт.

По его мнению, концентрацию войск у границ Украины страна-агрессор использовала по двум причинам. Первая – демонстрация своих намерений НАТО, вторая – "запугивание Украины и побуждение нас к выполнению Минских договоренностей в их контексте".

В то же время Жданов предположил, что две части воздушно-десантных войск, которые были переброшены в Крым и в район Новороссийска, могут остаться здесь на постоянной основе.

"Здесь надо следить. У меня есть опасения, что они могут там остаться на постоянной основе, судя по тому, какое количество эшелонов было туда отправлено. Это означает, что части были переброшены полностью, со всем имуществом, заканчивая пожарными ведрами", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщило о масштабах развертывания на всей неподконтрольной территории российских радиолокационных станций.