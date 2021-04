Россия перебросила к границе Украины 'Искандеры'. Фото и видео

В Воронежской области, которая граничит с Украиной, заметили колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

Ее зафиксировали аналитики британского издательства Janes, которое специализируется на военной тематике. Отмечается, что указанные комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным аналитиков, колонна направлялась на север со станции Колодезная, а затем последовала на северо-восток через село Новая Усмань.

Исследователь издания Том Баллок пояснил, что группировка войск в Воронежской области не считается наступательной, но перемещение "Искандеров" все равно является важным.

Данные на снимках свидетельствуют о том, что они были сделаны в конце марта. Также первое видео, на котором зафиксированы ракетные комплексы, появились в соцсетях 25 числа.

Отметим, что "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают, на расстоянии до 500 км.

The first spot of the Iskander column comes from unsurprisingly from Tiktok on 25 MAR 2021 on the highway between Ekaterinburg and Chelyabinsk. Note the white camo and the number 121 on the first green transloader. pic.twitter.com/1o2A72ECEB