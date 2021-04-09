Россия перебросила к границе Украины "Искандеры". Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Россия перебросила к границе Украины 'Искандеры'. Фото и видео

В Воронежской области, которая граничит с Украиной, заметили колонну с оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

Ее зафиксировали аналитики британского издательства Janes, которое специализируется на военной тематике. Отмечается, что указанные комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа РФ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Искандеры" в Воронежской области.

По данным аналитиков, колонна направлялась на север со станции Колодезная, а затем последовала на северо-восток через село Новая Усмань.

"Искандеры" в Воронежской области.

Исследователь издания Том Баллок пояснил, что группировка войск в Воронежской области не считается наступательной, но перемещение "Искандеров" все равно является важным.

Воронежская область граничит с Украиной.

Данные на снимках свидетельствуют о том, что они были сделаны в конце марта. Также первое видео, на котором зафиксированы ракетные комплексы, появились в соцсетях 25 числа.

Отметим, что "Искандеры" предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также объектов, которые их прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Напомним, что в сети 31 марта обнародовали кадры с российской военной техникой, которую везут к границе с Украиной, и авиацией. Также появились другие видео о перемещении российской военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сосредоточила у границы Украины самое большое количество своих войск с начала войны в 2014 году.

В то же время канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным потребовала прекратить наращивать военные силы возле Украины.

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