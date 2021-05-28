Россия ответила нотой протеста на "сожжение Кремля" под посольством в Киеве

Россия направила в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста из-за акции под посольством страны-агрессора в Киеве с "сожжением Кремля". Кроме того, российские дипломаты 28 мая вызвали временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило.

Соответствующее заявление появилось на сайте МИД РФ. В нем отмечается, что представителю нашей страны был выражен решительный протест "в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве".

"26 мая у здания посольства представителями украинских организаций радикального националистического толка был устроен некий "перформанс", в ходе которого оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства", – возмутились в заявлении россияне.

В итоге украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает произошедшее как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

"Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению впредь подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", – подытожили в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая под посольством России в столице Украины состоялась акция в память о погибших на Донбассе украинских военнослужащих. В ее рамках под зданием ведомства активисты сожгли и растоптали макет Кремля.