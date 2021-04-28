Россия отвела войска из Крыма. Фото и видео

Министерство обороны России показало кадры отвода войск из оккупированного Крыма. Солдаты и военная техника вернулись в места постоянной дислокации.

На сайте Минобороны РФ отмечается, что на данный момент перебрасываются подразделения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимавший участие в учении, приступил к переброске личного состава в ППД самолетами Военно-транспортной авиации с аэродрома "Кировское" в Республике Крым на аэродром "Кресты" в г. Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами", – говорится в сообщении.

Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 самолеторейсов военно-транспортной авиации для доставки в пункты постоянной дислокации личного состава, боевой и специальной техники воздушно-десантных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Минобороны России начало возвращать на свои постоянные базы войска, которые ранее стянуло во временно оккупированный Крым. Военных возвращают согласно указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.