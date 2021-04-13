Россия отправила в Черное море 15 боевых кораблей. Фото

Российская Федерация отправила в Черное море отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии. Они продолжили движение после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа России, на пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые суда преодолели 13 шлюзов. Кроме того, их экипажи прошли контрольную проверку. Речь идет о трех артиллерийских и восьми десантных катерах, а также судах обеспечения.

По информации Минобороны страны-агрессора, их военные тренировались проходить через узкие участки и проливные зоны. Кроме того, запланированы зачетные морские учения Каспийской флотилии совместно с силами Черноморского флота РФ.

Для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов оккупанты привлекли подразделения морской пехоты и береговых войск.

Напомним, в России назвали провокацией заход кораблей американских Военно-морских сил в Черное море и призвали США держаться подальше от Крыма.

Столь агрессивную позицию озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он пригрозил "высоким риском инцидентов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Пентагоне заявили, что рассматривают возможность отправки своих военных кораблей в Черное море на фоне роста напряжения на российско-украинской границе и скопления там войск страны-агрессора.