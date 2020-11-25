РФ отправила на Донбасс профессиональных снайперов: названо количество вражеских военных

На оккупированном Донбассе в настоящее время находится максимум 3 тысячи российских военнослужащих, в том числе снайперы.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак во время встречи с представителями СМИ 24 ноября, передает АрміяInform. Генерал-полковник ссылается на данные украинских разведчиков.

"По данным разведки, российских военнослужащих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей насчитывается около трех тысяч. Все поставки оружия, техники и продовольствия осуществляются с территории РФ", – сказал Хомчак.

Кроме того, разведка установила, что недавно на Донбасс зашли 10–12 профессиональных групп снайперов с РФ. "Мы их видели в Широкино [юг Донецкой области]", – отметил генерал-полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кинорежиссер, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артем Мельниченко упрекнул украинцев, заявив, что многие не знают и "не хотят знать" о войне на Донбассе.