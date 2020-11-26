Россия отправила на Донбасс 60 тонн "гумконвоя": МИД Украины отреагировал
Россия в нарушение международных норм отправила на оккупированную территорию Донбасса 100-й юбилейный "гуманитарный конвой".
Как сообщил в Twitter заместитель постпреда РФ при ООН в Женеве Александр Алимов, 26 ноября на Донбасс прибудут 60 тонн "гуманитарных грузов".
По его словам, конвой везет, в частности, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование.
Позже на сайте Министерства иностранных дел Украины появился комментарий в связи с "очередным совершением Российской Федерацией международно-противоправного деяния против суверенитета Украины".
По данным ведомства, "гумконвой" проехал через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом украинские пограничники и таможенники не смогли осуществить обязательные контрольные процедуры, предусмотренные законодательством Украины и нормами международного права.
"Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел РФ отправлена нота протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сразу после отправки Россией "гумконвоев" на Донбассе происходила эскалация конфликта.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО были зафиксированы частые случаи отравления детей некачественными продуктами питания из российских "гумконвоев".