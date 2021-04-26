Россия оставила в Черном море два корабля после учений возле Крыма

После завершения военных учений возле временно оккупированного Крыма Россия все же оставила в Черном море два больших десантных корабля.

Об этом, ссылаясь на Северный флот РФ, сообщило Интерфакс. Речь идет о судах "Александр Отраковский" и "Кондопога".

"Большие десантные корабли Северного флота продолжают действовать в акватории Черного моря в соответствии с планами дальнего похода", – сообщили представители военного ведомства страны-агрессора.

Ранее экипажи этих кораблей совместно с войсками Южного военного округа отрабатывали на украинском полуострове учебные задачи.

Напомним, что в начале апреля десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии Военно-морского флота России начали межфлотский переход в Черное море. Он якобы был связан с учениями.

Однако перед этим в МИД страны-агрессора заявили о "наращивании активности НАТО на территории Украины и в Черном море".

Отряд состоял из 15 судов. Военные тренировались проходить через узкие участки и проливные зоны, а также отражать морские и воздушные десанты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также для учений над Черным морем РФ привлекла более 50 истребителей Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщиков Су-24М и Су-34, штурмовиков Су-25СМ3. Самолеты отрабатывали пуски ракет и бомбометание по морским целям.